GMS condamne les propos de Gaston Mbengue : "C'est le Dias-bashing puant d'ethnicisme doublé d'une banalisation du meurtre des Dias"

Barthélémy Dias peut compter sur le soutien de l'activiste Guy Marius Sagna, après les propos de Gaston Mbengue lors d'une émission sur Walfadjri. Pour l'activiste, la sortie du membre de la mouvance présidentielle est un "Dias-bashing puant d'ethnicisme doublé d'une banalisation du meurtre des Dias au Sénégal".



"Aucun calcul politicien ne saurait être un prétexte à ne pas dénoncer ces graves propos. L'enjeu n'est pas de faire de la publicité à Barthélémy Dias ou non. L'enjeu est la cohésion du peuple africain du Sénégal. La devise du Sénégal est 'Un peuple, un but, une foi'. Le président Macky Sall et ses Gaston, Dembourou... veulent la transformer en "deux peuples, deux buts, deux fois". Pour eux, Certains sénégalais sont moins sénégalais que d'autres. Certains Sénégalais sont plus dignes d'être maire de Dakar, président de la République... que d'autres", déplore M. Sagna.



Selon l'activiste, "chaque fois qu'un président néocolonial et son système sont menacés et sentent leur fin prochaine, ils font dans la manipulation des sentiments religieux et/ou ethniques et/ou confrérique. Voilà comment il faut comprendre certains faits dont le dernier en date est le grave et violent propos électoraliste contre Barthélémy Dias".



GMS estime que le sang qui coule dans nos veines est un mélange de sang sérère, toucouleur, peul, laobé, congolais, sarakholé et sara… et "les cloisons ethniques n’existent que par notre ignorance".