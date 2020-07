Golf Sud: La Sûreté urbaine arrête 3 individus avec 9 millions en faux billets

Trois individus, dont deux commerçants (A. A. Guèye et P. N. Mbengue) et un boucher (D. Ndaw) demeurant à Golf Sud, ont été interpellés, le 23 juillet dernier, par les éléments de la Sûreté urbaine, avec 9 millions en faux billets de banque, a appris Seneweb de sources concordantes.





Pour mettre la main sur les trafiquants présumés, les policiers se sont fait passer pour des acheteurs. Ils ont ainsi fait une commande de faux billets. C’est ainsi qu’ils leur ont donné rendez-vous à la cité Alioune Sow. Mais voulant les divertir, ils ont abandonné leur véhicule pour rentrer à bord d’une autre voiture banalisée avant de leur donner encore rendez-vous, à Pikine.





Mais c’est au moment de faire la transaction que les limiers ont découvert dans le véhicule la somme d’un million en coupures de faux billets de 10 000 F Cfa.





Interpellés, ils se sont rendus avec eux à Golf Sud où ils avaient abandonné le premier véhicule. Sur place, les policiers ont découvert une autre somme de 3 millions en coupures de faux billets de 10 000 F Cfa.





Entendus, les mis en cause n’ont pas cherché à nier les faits. Mieux, ils ont reconnu s’adonner à ce trafic, parce que ne pouvant pas subvenir à leurs besoins avec leurs diverses activités.





Un studio pris en location pour servir de labo





Les mis en cause ont également renseigné avoir même pris en location un studio qui leur servait de laboratoire. La perquisition des lieux a, d’ailleurs, permis la découverte de 112 faux billets en coupures de 10 000 F Cfa et 72 autres en coupures de 1 000 F Cfa, 109 faux billets de 5 000 F Cfa ainsi qu’un important arsenal nécessaire à la confection de faux billets de banque.





Il s’agit, entre autres, de 260 feuilles blanches aux dimensions de billets de banque sur lesquelles sont scannés des faux billets en coupures de 10 000, 5 000 et de 2 000 F Cfa.