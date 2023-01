Golf Sud : un fœtus et du matériel médical déposés au pied d’un immeuble

Un habitant de Golf Sud (Guédiawaye) a découvert au pied de son immeuble un sac contenant un fœtus et du matériel médical. Celui-ci est transparent et présentait des traces de sang visibles de loin.



C’est après avoir constaté que le sac était resté plusieurs jours au même endroit que ce dernier a décidé de l’ouvrir pour avoir une idée de son contenu. Ce fut la stupeur, d’après Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi.



Le journal précise que le matériel médical trouvé avec le fœtus comprenait, entre autres pièces, une seringue et un tube pour perfusion.



Le fœtus a été déposé dans une structure de santé pour l’autopsie. La police de Golf Sud, chargée de l’enquête, a démarré les auditions sur procès-verbal.