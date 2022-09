Golf Sud : pour fuir son marabout, un enfant de 13 ans saute du deuxième étage et meurt

Un drame est survenu mercredi dernier à la cité Aliou Sow de Golf Sud (Guédiawaye). A. C, 13 ans et pensionnaire d’une école coranique (internat), est décédé dans des circonstances tragiques. En essayant de fuir son marabout, il a sauté du deuxième étage de l’immeuble qui abrite l’établissement.





D’après Les Échos, qui relate l’affaire dans son édition de ce lundi, le jour des faits, les pensionnaires de l’école coranique se sont réveillés à l’aube, ont lu le Coran en chœur et pris leur petit-déjeuner avant de prendre une pause récréation.





Quelques instants après, les responsables de l’école rappellent les apprenants. A. C manque à l’appel. L’audition de ses camarades et les recherches dans le quartier ne donnent rien.





Alors que les conjectures allaient bon train sur les raisons de la disparition de l’enfant, une dame débarque à l’internat accompagné de A. C. Ce dernier avait trompé la vigilance de ses maîtres pour se rendre chez cette dernière pour des raisons non précisées.





A. C est conduit à la terrasse du R+2 où est abrité l’internat. Le marabout de l’école, informé du retour de l’enfant, demande à le voir. Il était au rez-de-chaussée. La dame tente de convaincre l’élève de descendre avec elle pour voir le marabout. A. C refuse, se braque et va se placer sur le bord de la terrasse, plusieurs mètres au-dessus du bitume.





Alors que tout le monde le suppliait d’aller répondre à son marabout, A. C saute dans le vide. Il perd connaissance après sa chute violente. Les témoins de la scène accourent. Avant l’arrivée des pompiers, l’enfant succombe à ses blessures.





L’autopsie révèle que A. C est décédé de «polytraumatismes cranio-thoraciques graves ayant entraîné des fractures, des contusions pulmonaires et une hémorragie abondante».