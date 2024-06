Golf Sud : un carreleur retrouvé mort sur la plage de Malibu, enveloppé dans une toile en plastique

«S’agit-il d’une partie de baignade qui a mal tourné, d’une agression physique mortelle ou d’une mort subite consécutive à un brusque malaise ?» Les Échos, qui donne l’information, s’interroge ainsi sur la cause du décès d’un carreleur de 23 ans nommé M. Mbengue, retrouvé mort sur la plage de Malibu de Golf Sud, le jour de la Tabaski, le corps enveloppé dans une toile en plastique.



Dans le cadre de l’enquête ouverte pour faire la lumière sur cette affaire, la police a multiplié les auditions sur procès-verbal. Le journal renseigne que les témoignages recueillis par les enquêteurs indiquent que la victime s’était rendue à la plage de Malibu après avoir dépecé le mouton de Tabaski de sa famille et rassemblé les intestins et autres restes, pour les jeter à la mer.



Constatant que le carreleur tardait à rentrer, les membres de sa famille se sont lancés à sa recherche. C’est ainsi qu’ils ont fait la découverte macabre avant d’alerter la police. Les enquêteurs n'ont relevé aucune trace de blessure ou de violence sur le corps du défunt, signale Les Échos. Qui informe que la dépouille a été déposée à l’hôpital de Fann pour autopsie.