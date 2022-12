GoMyCode Sénégal étrenne ses nouveaux locaux

GoMyCode a inauguré ses nouveaux locaux, le samedi 17 décembre dernier. À cette occasion un panel autour du thème “L’enjeu des EdTech sur le continent Africain” a été organisé. Il a été animé Yahya Bouhlel Fondateur de GoMyCode, Samba Lô CEO et Fondateur du réseau social Socium et Manel Fall CEO et Fondateur du réseau social TooShare.





GoMyCode est un centre de formation présent dans 8 pays en Afrique et au Moyen-Orient, proposant des formations dans le domaine des technologies digitales.







Ayant fait le constat d’un immense déficit des compétences numériques dans nos pays, GoMyCode s’est engagé dans le renforcement de celles-ci. Engagement qui se traduit par la pertinence, la qualité et les prix abordables des formations.





Qu’il s’agisse d’étudiants, de professionnels ou de personnes en reconversion, les formations GoMyCode s’adressent à tous ceux qui souhaitent donner une impulsion à leur carrière.





La plateforme éducative est composée de plus de 30 parcours de formations, d’un réseau d’instructeurs hautement qualifiés, et de méthodes d’apprentissage collaboratives.





Afin de fournir une expérience adaptée à tous, GoMyCode a aménagé un espace plus grand, moderne et convivial.