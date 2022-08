Gorée : Le DG du Port autonome de Dakar et le maire soulagent les insulaires

Fin de l’odyssée pour les habitants de l’île-mémoire. Ils vont pouvoir rejoindre l’île en toute quiétude. En effet, Aboubacar Sadikh Bèye, le directeur général du Port autonome de Dakar (PAD) et Augustin Senghor, le maire de Gorée, ont signé un mémorandum afin de prendre en charge les doléances des populations goréennes, après 48 heures de concertations et de travail. Six grandes résolutions ont été prises par le DG du PAD.





Il s’agit, d’abord, pour le PAD, d’accorder une subvention de 50 000 000 F à la commune de Gorée. Avec une revalorisation de plus de 150 % par rapport aux exercices précédents. La commune de Gorée va percevoir, par le biais de ses services à l’embarcadère, une taxe dite de cession de services municipaux à hauteur de 500 F CFA sur le prix de chaque ticket vendu. Néanmoins, sans aucune augmentation du prix des tickets.





Dans ces mêmes résolutions, le Port autonome de Dakar s’engage à accompagner la jeunesse de Gorée, par l’octroi de formations aux métiers portuaires et des emplois dans ce domaine, par conséquent. Il est à noter aussi que pour faciliter leurs déplacements, les Goréens auront une priorité d’accès aux navires de la GMID et de la LMDG à partir du 15 septembre 2022.





Le Port Autonome de Dakar, dans sa volonté de renouveler la flotte existante, accélérera le processus d’acquisition de nouveaux navires (déjà en cours) pour apporter un confort optimal et une sécurité renforcée aux usagers. Enfin, la commune de Gorée s’est engagée à mettre en place un dispositif spécial d’accueil et de bienvenue des usagers de la liaison maritime Dakar - Gorée, à l’arrivée comme au départ.