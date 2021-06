Goudiry : Attaque armée à la base de la société Arezki

Une vingtaine d’assaillants, armés de machettes et de pistolets, ont fait irruption, dans la nuit du samedi à dimanche dernier, vers 2 heures du matin, dans la base de la société Arezki sise à Kohiary (Goudiry).



D’après Libération, ils ont neutralisé et ligoté le vigile et défoncé les portes de l’entreprise. Quatre agents qui essayaient de résister ont été grièvement blessés.



Les malfaiteurs ont emporté la somme de 750 000 Fcfa. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.



Le modus operandi est le même que celui utilisé lors de l’attaque à l’hôtel Pierre de Lisse Toubab Dialaw sis à Popenguine.