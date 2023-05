Goudiry : soupçonnée d’infidélité par son mari, Ramata Ba se suicide par pendaison

Une scène de ménage, sur fond de soupçons d’infidélité, a viré au drame le 17 mai. Après une conversation téléphonique entre son épouse, Ramata Ba, et un «inconnu», Yoro a piqué une grosse colère, abreuvant cette dernière d’insultes et menaçant de lever sur elle la main. La dame a beau clamer son innocence, taper du poing sur la table, son mari ne voulut rien entendre. La dispute s’est déroulée devant les trois enfants du couple qui totalise 15 ans de mariage.



Histoire de laver son honneur, Ramata Ba menace de se suicider. Ne prenant sans doute pas son épouse au sérieux, Yoro prend congé d’elle et leurs enfants. Quelques instants plus tard, les nerfs calmés, il revient sur ses pas, mais ne trouve pas sa femme chez eux. Après avoir sondé les voisins en vain, il se lance à sa recherche en compagnie de trois de ses amis.



Yoro tombera sur l’horreur : Ramata Ba était pendue à un arbre, près du pont reliant Goudiry au village de Koussan. Il accourt, monte sur l’arbre avec l’espoir de sauver sa dulcinée. Trop tard. La dame rendra l’âme.