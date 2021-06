Goudomp : 19 kg de chanvre indien saisis à Bafata

Les éléments de la brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Sédhiou diversifient les stratégies pour enrayer le trafic de chanvre indien dans la région.Ce mercredi 2 juin, après l'exploitation d'une information faisant état d'un réseau d'offre et cession de chanvre indien dans le secteur de Bafata, localité située dans le département de Goudomp a porté ses fruits.En effet, à quelques kilomètres de la frontière bissau-guinéenne, les éléments de BRS ont fait infiltrer un informateur dans le secteur pour effectuer une commande de 19 kg de l'herbe prohibée auprès de ces présumés trafiquants.Après avoir établi le contact, rendez-vous est fixé à hauteur du village de Saliote pour y effectuer l'échange.Ayant investi les lieux à l'avance, les policiers n'ont laissé aucune chance aux trafiquants. Dès qu'ils ont été trouvés porteurs du produit, l'assaut a été donné pour leur interpellation.L'opération s'est soldée par la saisie des 19 kg de la drogue citée et l'interpellation d'un individu de nationalité sénégalaise âgé d'environ 28 ans. Son complice a réussi à passer entre les mailles du filet profitant de la pénombre et de la géographie très accidentée de la zone.L'enquête a révélé que l'individu appréhendé fréquentait souvent le Fogny où il était souvent employé dans les champs de cannabis comme cultivateur de chanvre indien. Il est placé en garde à vue au commissariat central de Sédhiou et est susceptible d'être poursuivi pour association de malfaiteurs, offre et cession de chanvre indien.