Goudomp : Ce que vous ignoriez (peut-être) sur Jean Pierre Mané





Le défunt journaliste du groupe Futurs médias, inhumé aujourd'hui au cimetière de Saint-Lazare, est originaire de la commune de Simbandi Balante située dans le département de Goudomp (région de Sédhiou). Marié et basé à Dakar, Jean Pierre Mané venait souvent au village natal pour deux raisons principales. La première, le journaliste se rendait auprès des siens pour assister aux cérémonies familiales (mariage, circoncision, décès...). Il a enterré il y a quelques années passées sa mère âgée de plus de cent ans et son jeune frère il y a juste deux ans.

La deuxième raison de ses retours au pays natal était liée à sa maladie. En 2020, le confrère a longtemps séjourné au village pour des soins. Ayant retrouvé sa forme en cette année, il avait repris le travail auprès de ses confrères du journal l'Observateur. Terrassé de nouveau par la maladie, il était retourné auprès de son unique frère maçon resté au village pour reprendre ses soins.

En repartant sur Dakar, il se sentait mieux, a témoigné un de ses cousins. Donc l'annonce de son décès a plutôt surpris tous ceux qui l'ont vu répartir sur Dakar apparemment en bonne santé.

Jean Pierre Mane avait déjà reconstruit la maison familiale derrière son père décédé très tôt, informe notre source.