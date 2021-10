Goudomp dépourvu d’infrastructures sportives : La grogne des acteurs

N’est-il pas plus facile de faire passer un chameau par le chas d’une aiguille que de trouver un terrain de football avec toutes les commodités à Goudomp ? En tout cas, les phases finales départementales, qui se jouaient samedi dernier, ont mis à nu ce département de la région de Sédhiou en matière d’infrastructures sportives. Les organisations ont saisi l’occasion pour poser sur la table du ministère des Sports et de la Fédération sénégalaise de football une revendication qu’elles jugent plus qu’urgente et légitime, à savoir la construction de stades.





Vieux Diémé, le président de l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav) ainsi que le docteur Lamine Koté, le parrain de ces phases départementales, ont, tour à tour, interpellé les autorités pour que le département de Goudomp puisse disposer d’infrastructures sportives capables d’éclore les talents. Léon Nzalé, du ministère de la Culture et parrain des phases régionales, d’enfoncer le clou : «Il n’y a aucune infrastructure digne de ce nom qui puisse servir de vitrine pour le département de Goudomp et qui puisse accueillir les phases nationales, si le vœu en était exprimé», s’est-il désolé.





Sur la demande de moyens exprimée par les organisateurs à l’endroit des 15 maires du département, seule la municipalité de Diattacounda a contribué à hauteur de 100 mille francs pour permettre l’organisation des phases finales départementales de football au terrain municipal de Mangaroungou.





Cette timide réaction des autorités municipales en dit long sur le manque de moyens de ces institutions à qui on a transféré des compétences sans qu’elles aient les compétences requises. Néanmoins, le maire de Mangaroungou, tant bien que mal, a tenté, malgré ses maigres moyens, de rendre son terrain de football praticable.





Paul FAYE Correspondant Seneweb-Sédhiou