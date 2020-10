Goudomp : Le maire de Niagha veut armer ses éleveurs

« Nous mourons tous en prison mais nous mettrons fin au vol de bétail dans notre localité », a martelé Abdoulaye Mballo, le Maire de la commune de Niagha, dans le département de Goudomp (région de Sédhiou). L'édile de la ville trouve inacceptable que des individus armés viennent aisément leur arracher de force leurs biens.« Si nous ripostons, ils nous tuent, si on les poursuit, ils nous tuent, si on s'arme comme eux, on nous arrête sous prétexte que nous ne sommes pas autorisés à nous armer », s'indigne le maire qui demande au ministre de l'Intérieur l'autorisation systématique d’armer les éleveurs.Et d'expliquer : « Nous sommes des paysans et quand les récoltes sont abondantes, nous achetons du bétail avec les fruits de la récolte. Donc nos bêtes constituent notre banque. Va-t-on accepter que des malfaiteurs viennent à chaque fois nous arracher nos biens que nous avons gagnés aux prix de plusieurs années de durs labeurs à la sueur de notre front », s'est-il interrogé.