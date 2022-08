[Environnement] Goudomp : Les populations de Dioudioubou très remontées contre l'entreprise Twyford Ceramics

Les populations de la commune de Dioudioubou dans le département de Goudomp sont dans tous leurs états. Elles s'offusquent contre l'entreprise Twyford Ceramics pour non respect du cahier des charges qu'elle a signé avec les autorités locales dans le cadre de l'exploitation de la matière première au village de Tabandiang sur l'axe Sedhiou/ Tanaff.





En effet, la multinationale chinoise, Twyford Ceramics a laissé le site d'exploitation, jadis zones rizicoles, complètement accidentel et accidentigène. Ce sont de multiples bassins d'une profondeur de plusieurs mètres que l'entreprise a abandonnés dans la zone d'exploitation. Avec l'hivernage, Ie site a recueilli toutes les eaux de ruissellement et est devenu un véritable mouroir pour les animaux et un danger permanent pour les enfants qui en ignorent les profondeurs.