Goudomp : Un trafiquant de bois mis aux arrêts avec de faux documents Guinéens

Le trafic de bois fait encore l'actualité dans le département de Goudomp où un trafiquant international de bois est tombé dans les filets des éléments de la brigade de gendarmerie de Samine. Il s'agit d'un certain Boubacar Barry interpellé à hauteur de Tanaff, toujours dans le département de Goudomp. Le mis en cause était à bord d’ un camion rempli de madriers.







Selon les enquêteurs, Boubacar Barry alias Pape Barry était sous surveillance depuis longtemps et son modus operandi était aussi étudié. Ainsi, les éléments de l’Adjudant Gueye, munis d'informations précises, n’ont pas tardé à déjouer son plan de fraudeur. Selon toujours la même source, le mis en cause a effectué sa coupe dans la commune de Yarang Balante non en Guinée- Bissau, comme il le prétendait. Pape Barry, selon les informations reçues, se sert des documents Bissau-Guinéens pour bénéficier d’une autorisation de circulation au Sénégal et ainsi tromper la vigilance des forces de sécurité et de de défense sénégalaises. Après vérification et application de la réglementation en vigueur par rapport à l’interdiction de la coupe de bois, les hommes en bleu lui ont notifié sa garde à vue.