Gouvernance du secteur des déchets solides : L'Association des maires du Sénégal donne ses orientations sur le PROMOGED

Le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED), dans le cadre du dialogue des parties prenantes, a tenu ce jeudi 14 septembre 2023 un atelier d’échange sur les dispositions du projet de loi d’orientation pour une gestion intégrée et durable des déchets solides au Sénégal.





Organisée conjointement avec l’Association des maires du Sénégal (AMS), cette importante rencontre a été présidée par le président de l’AMS Oumar Ba, en présence du directeur du PROMOGED Ibrahima Diagne, les représentants de la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD), entre autres.





Il s’agit d’un texte juridique qui va constituer un cadre unifié et harmonisé définissant les principes et orientations de la politique de l'État dans ce secteur. Il va aussi permettre de renforcer la gouvernance du secteur.





En effet, suite à un audit du cadre organisationnel du secteur de la gestion des déchets solides au Sénégal, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la codification, dans un seul texte, de la réglementation de la gestion de tous les types de déchets solides.





À ce titre, cette rencontre d’une journée, qui s'inscrit dans le cadre du dialogue des parties prenantes, conforte la dynamique participative et inclusive, avec la contribution active des élus territoriaux. Elle a été aussi l'occasion, pour l'équipe du PROMOGED, de présenter aux maires l'état d'avancement du projet ainsi que le programme de formation sur la gouvernance territoriale et la gestion des déchets, au bénéfice de 775 élus et techniciens municipaux.





Selon Ibrahima Diagne, le PROMOGED est un projet pour les communes et par les communes. D’où la nécessité, pour lui, de mettre les communes au cœur du dispositif.





À en croire le directeur, « le PROMOGED ne s’exécute pas au niveau central, mais doit s’exécuter au niveau des territoires ».