Grand banditisme, criminalité, terrorisme, cybercriminalité… : Les défis du nouveau patron de la police Seydou Bocar Yague

Le ministre de l’Intérieur, Félix Abdoulaye Diome a présidé, ce jeudi 29 avril, la cérémonie d’installation du nouveau Directeur Général de la Police nationale, l’Inspecteur général Seydou Bocar Yague. Ce dernier a remplacé à ce poste l’Inspecteur général de Police Ousmane Sy.Lors de son discours, le nouveau patron de la police s’est engagé à « répondre efficacement aux attentes des populations et des pouvoirs publics ». « Je mesure à sa juste valeur l’ampleur de la tâche qui m’attend. Elle consiste à faire du Sénégal l’exception qu’il a toujours été c’est-à-dire un havre de paix, un pays sûr, stable, qui garantit la sécurité des personnes et des biens qui y vivent. A ce titre, nous devons garantir l’efficacité des opérations de la police nationale, l’épanouissement professionnel et social des professionnels de la police et le rehaussement de la posture de l’institution policière », a-t-il déclaré.Sur ce, l’une de ses priorités sera de raffermir les liens entre les citoyens et les forces de l’ordre.En outre, Seydou Bocar Yague a rappelé que la police nationale fait face de nos jours à des menaces multiformes notamment le grand banditisme, la criminalité nationale organisée et transfrontalière, le terrorisme et la cybercriminalité. « C’est la raison pour laquelle, il apparaît de procéder à une ré-articulation de nos dispositifs », dit-il.Pour ce faire, le Directeur de la police indique que la modernisation des infrastructures abritant les unités de police, l’acquisition d’équipements adaptés spécialisés, l’amélioration des cadres de vies des policiers, le renforcement du système des renseignements, entre autres demeurent les priorités absolues.La cérémonie, empreinte de solennité, a vu la participation de hautes autorités civiles et militaires.