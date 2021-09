GRAND MAGAL 2021 : Sonatel renforce son dispositif du Magal et inaugure une nouvelle agence à Touba Mosquée

Touba, 13 septembre 2021–Pour la réussite du Grand Magal de Touba 2021, le Groupe Sonatel a renforcé son dispositif technique et inaugure ce lundi 13 septembre une nouvelle agence à Touba, tout en renouvelant son soutien au comité d’organisation.





Le renforcement du dispositif à Touba se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec les extensions réalisées sur le réseau Fibre optique pour les abonnés résidentiels et entreprises, la couverture réseau en 4G+de l’autoroute«Ila Touba», la diffusion de l’évènement en direct sur Internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées très haut débit et de forfaits téléphoniques illimix pour le comité d’organisation et le déploiement de la connectivité dans les Espaces Presse ainsi que des offres spéciales dédiées aux clients et pèlerins.





Conformément à sa politique de proximité et son ambition d’offrir le meilleur de la connectivité à ses clients, Sonatel ouvre sa deuxième agence commerciale Orange Sokhna Mame Diarra Bousso à Touba Mosquée pour une prise en charge améliorée de sa clientèle. Elle est inaugurée ce lundi 13 septembre sous la présidence de Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, porte-parole du Khalife Général, et du gouverneur de la région M. Gorgui Mbaye, en présence de Monsieur Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel et des autorités religieuses et administratives.





Le renouvellement de l’engagement citoyen de Sonatel se poursuit toujours avec la mise à disposition de 50 bâches à eau de 5 m3 d’eau, d’eau minérale et de kits anti-covidaux pèlerins,aux familles d’accueil, aux structures administratives, en plus des « berndel ak Orange » avec les Marmites du Cœur.





La modernisation et la digitalisation de la médiathèque à Daaray Kaamil se poursuit et les Femmes entrepreneures de Mbacké Kajjoor ont reçu un financement pour l’exploitation digitale du centre commercial construit l’année dernière avec l’aide de Sonatel.





Pour cette nouvelle édition, avec le contexte particulier lié à la Covid19, Sonatel renouvelle son soutien au Comité d’organisation à travers la mise à disposition de moyens techniques pour la communication sur le respect des gestes barrières.





Densification des réseaux mobiles





Sonatel a fortement renforcé ses capacités réseaux pour offrir aux pèlerins une expérience client incomparable dans tous les domaines (services voix, SMS, internet, Orange Money).





Sonatel adapte à chaque édition du grand Magal de Touba la capacité de ses différents réseaux aux besoins des pèlerins à Touba. Pour faire face aux pics de trafic qu’engendre ce grand événement et pour satisfaire les besoins de couverture du Magal, Sonatel a consolidé tous ses équipements radios dans la ville Sainte de Touba avec 132 stations 2G, 132 stations 3G pour un meilleur écoulement des communications, renforcé par le déploiement de la 4G+ sur 132 stations pour le haut débit mobile.





Ainsi au total, Sonatel a mis en service cette année 433 stations de téléphonie mobile ou antennes BTS dont 396 stations réparties à l’intérieur de Touba et 37 stations sur les différents axes routiers. Ce qui correspond à une hausse de 90% sur les capacités 4G+ contre 70% de croissance sur la 3G. Ce qui permettra aux pèlerins de vivre une belle expérience du mobile. Sonatel apporte également la Fibre pour un meilleur confort en débit au niveau des domiciles des clients à Touba.





Sonatel a également déployé d’importants moyens sur les axes routiers : 24 stations BTS ou antennes réseaux 4G installées sur l’axe Ila Touba pour couvrir l’autoroute, 6 stations sur l’axe routier vers Diourbel et 7 stations sur l’axe vers Darou Mouhty. Des efforts importants ont été faits par Sonatel sur Ila Touba avec une bonne couverture de l’autoroute avec des capacités additionnelles au niveau de la sortie autoroute péage Ngabou où un important flux de véhicules est attendu.





Par ailleurs sur le réseau fixe également, des dispositions d’entretien supplémentaires ont été prises pour assurer une bonne répartition du trafic sur nos équipements et éviter toute saturation. C’est ainsi que dans un souci d’assurer une très haute disponibilité sur les services d’urgences, Sonatel à déroulé des tests de routage d’appels sur les axes routiers et à l’intérieur de Touba : Numéro Vert MINT SAS 800 00 50 50, Numéro Vert Gendarmerie Nationale 800 00 20 20, Numéro Vert autoroute Ila Touba 800 00 41 41. Des dispositions particulières sont également prises pour le Centre hospitalier national Mathlalaboul Fawzaini de Touba et l’hôpital régional Lübke de Diourbel.





Sonatel inaugure le Smart store Mame Diarra Bousso de Touba, pour une expérience client plus enrichissante.





La deuxième agence commerciale de Touba, située en face de Penthioum Darou Khoudoss à Touba Mosquée, dénommée Agence Mame Diarra Bousso est ouverte sous le format d’un Smart Store qui permet un parcours client plus fluide par une prise en charge plus digitale, et donc plus pratique, des attentes du client sur nos produits fixe-mobile-internet et Orange Money.





Un concept Store revisité pour une expérience client incomparable





La construction de l’agence matérialise la volonté de Sonatel à fournir à ses abonnés, notamment ceux de Touba, une expérience client incomparable par la proximité de cette agence nichée au cœur de la ville sainte de Touba, et par son design moderne et aéré qui répond parfaitement aux standards internationaux en vigueur en bâtiment. Ce concept store permet ainsi une prise en charge totalement digitale du parcours client, de son entrée à l’agence, jusqu’à sa sortie, avec une évaluation à chaud de la qualité de la prise en charge.