Grand Magal - Abdou Karim Fofana visite le dispositif de son ministère à Touba

En prélude au grand Magal de Touba 2020, le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a effectué, ce samedi 03 octobre, une visite des infrastructures de son ministère dans la ville sainte. Abdou Karim Fofana s'est rendu sur les points de regroupement normalisés (PRN) mis en place par l'UCG et au centre intégré de valorisation des déchets (CIVD) en construction.Les PRN ont pour objectif d’apporter une réponse au besoin de prise en charge de la pré-collecte au niveau des sites à forte production de déchets et aussi dans les quartiers.Ils permettent de collecter les déchets des ménages provenant de l'apport volontaire et aussi d'éviter leur dispersion par les animaux en divagation tout en préservant l'environnement (absence de pollution et de contamination du sol). Après ceux de Dakar et avant la centaine prévue dans les autres régions du pays, cinq PRN ont été installés à Touba.Abdou Karim Fofana a aussi pu constater l'état d'avancement des travaux du CIVD qui sera composé d'un centre d'enfouissement technique et d'un centre de tri d'une capacité de 500 tonnes/jour devant permettre de créer 150 emplois. Un centre de regroupement et de commercialisation (CRC) est aussi prévu de même que la création de cinq sociétés coopératives de précollecteurs.