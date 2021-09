[VIDÉO] Grand Magal: Le message fort de Serigne Mountakha à l'endroit du khalife général des Tidianes

[VIDÉO] Grand Magal: Le message fort de Serigne Mountakha à l

Recevant, samedi dernier, la délégation du khalife général des Tidianes à l'occasion de la célébration du départ en exil de Khadim Rassoul, Serigne Mountakha Mbacké a personnellement livré son satisfecit à l'endroit de Serigne Babacar Sy Mansour. Le patriarche de Darou Miname a magnifié vivement les bons actes posés par le khalife général des Tidianes.





"Je suis très touché par le message et l'acte de Serigne Babacar Sy Mansour délivrés par Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh, chef de sa délégation. Et je peine même à extérioriser ce que je ressens actuellement" réjouit-il.