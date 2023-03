Grand Panel citoyen : Abdoulaye Seydou Sow exposera le bilan et les perspectives de son département

Gp SN Groupe va procéder à l’ouverture de la première édition du Grand Panel Citoyen, le samedi 18 mars prochain. L’objectif étant d’aller plus loin que les conférences de presse, les conférences publiques, les séminaires gouvernementaux et autres rencontres fermées. Ce, à travers une innovation de taille avec l’ouverture des échanges, du débat portant sur la gestion des affaires du Sénégal, aux populations, toutes couches sociales et toutes catégories socioprofessionnelles confondues.





Lors de ce grand rendez-vous animé par la culture de l’intérêt général, le Ministre Abdoulaye Seydou Sow, va rehausser par sa présence le deuxième panel qui portera sur le thème : l'Urbanisme, le Logement et l'Hygiène publique : Bilan et perspectives.





Ce débat prometteur sera une belle occasion pour les citoyens de manière générale, les étudiants, les chercheurs, les acteurs du secteur de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, en particulier, d’avoir des échanges à la fois fructueux et constructifs. Une première que les initiateurs comptent pérenniser avec l’implication des autres départements ministériels du gouvernement.