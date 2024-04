Grand Prix Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Coran: un Bangladais remporte la 11ème édition

Parmi les 170 candidats qui se sont présentés à la 11ème édition du Grand Prix international Cheikh Ibrahim Niass pour le récital du saint Coran, dimanche dernier, à Médina Baye, le Bangladais Abu Rayhane Shahidallah s'est distingué. Il a remporté la prime de 10 millions de F CFA et plusieurs autres lots.





Une trentaine de nationalités ont participé à cette édition et une dizaine dont trois étrangers (un Bangladais, une Égyptienne et un Jordanien) étaient en finale. Abu Rayhane Shahidallah était le plus brillant. L‘Egyptienne Iman Ramandan a remporté le deuxième prix et Cheikh Mahi Touré est arrivé troisième.