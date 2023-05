Grand prix du Président de la République : Macky Sall décaisse 60 millions pour les 3 lauréats

La cérémonie de lancement de la semaine du numérique, qui s'est déroulée le mardi 16 mai au grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, a été marquée par un événement particulièrement attendu : la remise du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Trois lauréats ont été récompensés lors de cette soirée mémorable, se partageant une récompense totale de 60 millions de francs CFA.





Dans la catégorie du Prix spécial Femme, le GIE Jaapci, dirigé par Ndèye Awa Sall, a brillamment remporté la palme. En récompense, Ndèye Awa Sall a reçu un ordinateur, une tablette et un chèque d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Cette distinction honore également le rôle essentiel des femmes dans le secteur du numérique et encourage leur participation active.





Le Prix spécial Jeune a été décerné à Abdoum Ben Mayoro Diop pour sa plateforme Telewer, qui opère dans le domaine de la E-santé. Abdoum Ben Mayoro Diop a également reçu un ordinateur, une tablette et un chèque de 15 millions de francs CFA, reconnaissant ainsi l'importance de soutenir et de stimuler l'innovation chez les jeunes entrepreneurs.





Le point culminant de la soirée a été la remise du Grand Prix du Président de la République à la startup CAYTU, dirigée par Sidy Ndao. Cette plateforme robotique révolutionnaire a su se démarquer par son originalité, sa technologie avancée et son potentiel de croissance. Sidy Ndao a été récompensé par un ordinateur, une tablette et un chèque exceptionnel de 30 millions de francs CFA, soulignant ainsi l'excellence de son projet.