Grand Théâtre : Macky Sall et son ancien prof de Physique

Le Président Macky Sall a retrouvé ce mardi au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose un de ses anciens professeurs de Physique. Il assistait à l’avant-première du film-documentaire Star chasers of Senegal (Chasseurs d’étoiles au Sénégal).



D’après Les Échos, le chef de l’État a invité l’enseignant en retraite à rejoindre le pupitre d’où il prononçait son allocution. Ce dernier s’est exécuté et a livré un témoignage émouvant sur son ancien élève en classes de 4e et 3e.



À l’en croire, Macky Sall était le meilleur de sa classe et il était discipliné. Ce témoignage a provoqué une tonnerre d’applaudissements, selon le journal.