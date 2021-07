Grand-Yoff et Parcelles assainies : 142 individus dont 13 prostituées interpellés par la police

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et le banditisme, la police nationale accélère la cadence suite à la recrudescence de cas d'agressions, vols, entre autres au niveau de certains quartiers de Dakar.





Ainsi, une opération de sécurisation a été menée respectivement par les policiers du commissariat de Grand-Yoff et ceux du commissariat des Parcelles Assainies pour assainir leur secteur. Selon des informations parvenues à Seneweb, une belle moisson a été récoltée durant la nuit du 03 au 04 juillet de 21 heures à 06 heures du matin.





La descente des flics au niveau des zones criminogènes et d'autres endroits a permis d'interpeller 142 individus dont: 01 pour détention et trafic de chanvre indien portant sur 500 grammes; 03 pour détention de chanvre indien, 01 pour flagrant délit de vol, 03 pour détention d'armes blanches, 01 pour détention de produit cellulosique, 02 pour Nécessité d'enquête, 13 pour non inscription au fichier sanitaire; 105 pour vérification d'identité; 13 pour ivresse publique et manifeste.