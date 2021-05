Grand-yoff : Marche en mémoire de l’étudiante congolaise Lotaly Mollet

La communauté congolaise vivant au Sénégal n’a pas encore fini de pleurer et de regretter la mort de leur compatriote Lotaly Mollet.



Une brillante étudiante en Banque Assurance à l’Esp sauvagement agressée à Grand-Yoff.



Selon Le Témoin, une marche pacifique sera organisée à la mémoire de Lotaly Mollet après-demain, samedi 29 mai 2021, suivie d’une messe à l’Eglise Saint-Paul de Grand-Yoff.



Le départ est prévu à 08 h au rond-point Station-Shell de la Patte d’Oie.



Les populations de Grand-Yoff vont également se joindre à la marche pour compatir à la terrible douleur qui frappe la communauté congolaise et, au-delà, tous les étudiants de notre pays.



La mairie de Grand-Yoff soutient l’initiative puisque les agressions et assassinats sauvages ont fini par ternir la réputation de la commune.