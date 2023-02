Grand-Yoff : tout sur la mystérieuse disparition d’un imam

Cheikh Ahmed Tidiane Tall, imam du quartier Darou Rahmane de Grand-Yoff, est porté disparu depuis trois jours. Après avoir dirigé la prière de fin de journée (17 heures) lundi dernier, il est rentré chez lui avant de ressortir pour aller voir son frère Momar Tall, qui tient un atelier de couture au marché de Grand-Yoff.



En quittant son épouse et sa mère, l’imam leur avait promis de rentrer avant le crépuscule. Mais, ces dernières ne la verront pas à l’heure indiquée.



D’après le récit de Momar Tall, recueilli par L’Observateur, Cheikh Ahmed Tidiane Tall a été joint au téléphone à plusieurs reprises jusqu’après 23 heures le jour de sa disparition. Chaque fois il répondait, d’une voix posée, qu’il était en chemin pour rentrer chez lui.





Mais à partir de minuit, plus rien. L’imam était sous répondeur. Et les recherches entreprises cette nuit-là au niveau des hôpitaux et commissariats n’ont rien donné.