Grand-Yoff : Un poteau tombe et tue deux enfants

Un poteau de la Senelec est tombé, ce mardi, sur trois enfants à Khar Yalla, non loin du terrain de foot "Djibo" qui fait face à Walf Tv.Les deux enfants âgés de 4 et 10 ans sont morts sur le coup. Le troisième est grièvement blessé.Informée, la police s’est rendue sur les lieux de l’accident pour faire le constat. Le blessé et les deux corps ont été évacués à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.Les populations de Grand-Yoff sont sortis dans les rues pour condamner cette négligence de la Senelec.