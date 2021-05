Grand-Yoff : Une bande de jeunes agresseurs arrêtés par le commissariat

Arrestation d'une bande d'agresseurs par la police de Grand-Yoff

De jeunes agresseurs âgés entre 16 et 20 ans ont été arrêtés, samedi dernier, par les éléments du commissariat de police de Grand-Yoff. KH. Guèye et ses amis F. Ndoye, Camara, O. Dominique Gomis dit «Diezi», Léon, P. Samb et P. Laye opéraient entre Scat Urbam et Grand-Yoff. Le vol à l'arraché à main armée était leur modus operandi.





D’après «l’Observateur», ils ont joué un sale coup à Ib. Diallo, qui revenait de la maison de son frère sis à la Cité des magistrats, aux environs de 21 h. Ce scootériste revenait de la boutique de son ami à la Scat-Urbam et c’est en s’arrêtant pour parler au téléphone à sa femme que ce gang d’agresseurs surgit d’une foule qui revenait d’une cérémonie, pour lui arracher son téléphone.





Encerclé, il n’a pas pu se défendre et a pris ses jambes à son cou, en criant au voleur. Ce qui, sans doute, a conduit à l’arrestation d’un des agresseurs au niveau de la prison de Camp pénal. Il s’agit de KH. Guèye, soudeur métallique de son état.