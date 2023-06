Grande Mosquée de Sédhiou : les ambitions du comité de gestion à l’épreuve des contraintes financières et des incompréhensions internes

Grande Mosquée de Sédhiou

Le Président de la République, Macky Sall, au cours de sa tournée économique, a visité le Sénégal des profondeurs pour évaluer les programmes de réalisations de son Gouvernement. Après la région de Tambacounda puis celle de Thiès, Sédhiou a accueilli le président et son gouvernement du 26 février au 04 mars 2023.





Il y a de cela huit ans, jour pour jour, que le premier Conseil des Ministres décentralisé s’est tenu à Sédhiou. C’était le 25 février 2015. Cette date, à la fois historique, emblématique et républicaine, restera gravée à jamais dans la mémoire collective des Sédhiouois. En application des décisions issues de ce Conseil, le Gouvernement avait lancé le programme spécial d’investissement prioritaire avec des infrastructures routières, immobilières et fluviales qui donnent à Sédhiou l’image d’une région moderne qui se transforme radicalement permettant de recréer une dynamique de progrès, de paix, de sécurité et de désenclavement.





Dans ce vaste et important programme d’investissement touchant tous les secteurs de la vie économique et sociale, celui relatif à la Grande Mosquée de Sédhiou occupait une place de choix.





Le 03 mars 2023, son Excellence le Président de la République Macky Sall avait assisté à la prière du vendredi consacrant ainsi l’inauguration du majestueux et imposant édifice de la Grande Mosquée de Sédhiou avec ses équipements ultramodernes de dernière génération. Le Président était accompagné par son Premier Ministre, les membres de son Gouvernement et les autorités administratives locales. Moment exceptionnel de piété et de communion religieuse avec tous les grands érudits de la région naturelle de la Casamance, l’Imam Ratib El Hadji Bacary Dramé avait, comme de coutume, délivré un message de paix, de solidarité, de cohésion sociale et d’unité nationale condition sine qua non du développement économique et social dans un pays.





Par cet acte hautement symbolique et républicain, le Président de la République avait mis à notre disposition un complexe infrastructurel constitué par une Mosquée de 1000 places climatisée, une bibliothèque et une salle de classe. Mais auparavant, le 07 juillet 2022, les clés de la nouvelle Mosquée ont été remises au comité de gestion par le Gouverneur de la région de Sédhiou sur la base du «Procès-Verbal de remise de clés établi par le Bureau d’Architecture et de Conservation des Palais Nationaux (BAC). Celui-ci avait assuré la maîtrise d’œuvre des travaux. Un extrait dudit procès-verbal recommandait au comité de gestion « que les infrastructures qui leur sont livrées sont publiques et constituent un bien commun et que l’établissement rénové et modernisé constitue un patrimoine à sauvegarder et à entretenir avec le plus grand soin. Compte tenu des équipements installés, le service de gardiennage est à la charge du comité de gestion de jour comme de nuit ». « Depuis cette date, l'engagement pour œuvrer dans l’intérêt exclusif de la Grande Mosquée de Sédhiou, classée Monument historique, n’a pas faibli et le pari de réussir le nouveau challenge dans la mise en place d’un projet d’établissement vient renforcer notre détermination et notre motivation » clame le secrétaire général du comité de gestion, Mamadou Daffé.





Pendant le séjour du Président de la République à Sédhiou, le comité de gestion de la grande mosquée avait adressé une demande d’audience pour échanger avec lui sur le projet d’établissement qu’il voulait mettre en œuvre pour la gestion de la Mosquée et qui prenait en compte l’entretien, la maintenance, l’éducation religieuse et citoyenne, la formation. Par ailleurs, plusieurs autres correspondances ont permis de soulever les différentes préoccupations liées à la nouvelle Mosquée. « Malheureusement, l’agenda hyper chargé du Président n’a pas permis la tenue de cette audience », explique Mamadou Daffé.





Dans l’attente de cette audience, le secrétariat de la grande Mosquée a tenu, en toute responsabilité et par devoir de vérité, porter à l’attention de l’opinion publique la confusion qui entoure l’appui financier de vingt millions francs (20.000.000 FCFA) apporté par le Président de la République et remis la nuit du mercredi 01 mars 2023 à l’Imam Ratib de la Grande Mosquée de Sédhiou.





A l’origine de cette confusion, un post publié par le Colonel Sankoun Faty dans le Panel ADS qui affirme que cet appui est destiné à la Mosquée et non aux lecteurs de Coran. Etait-il un appui pour le fonctionnement de la Mosquée ou devrait-il servir à indemniser la lecture de coran organisée le 19 février 2023 ? S’interroge Mamadou Daffé. Malgré l’opposition ferme de l’Imam Ratib, la tendance favorable à l’indemnisation des lecteurs a imposé la loi de la majorité mécanique. Dans un entretien téléphonique, rapporte le secrétaire général de la mosquée, le maire de la Commune Monsieur Abdoulaye Diop a clos le débat en attestant que l’appui est effectivement destiné aux lecteurs de Coran. « Ceci étant dit, nous nous réjouissons de la générosité du Président de la République à l’endroit de nos vaillants lecteurs de Coran, des Imams et guides religieux qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et le sous-développement » a écrit Mamadou Daffé qui informe que deux jours après, les mêmes lecteurs ont bénéficié d’une autre indemnisation de trente millions (30.000.000FCFA) de francs lors de leur audience de vendredi.





« Tout compte fait, il urge d’évaluer l’impact de l’utilisation du Coran à des fins commerciales » a dit Mamadou Daffé qui explique que « depuis la réouverture de la Mosquée à nos jours, le comité a pris l’initiative de mobiliser les lecteurs pour lire le Coran 66 fois et la Sourate Yassin 889 fois sans pour autant réclamer à l’autorité le moindre financement. Quels sont les effets induits du format de récital de coran pratiqué sur le développement humain ? S’interroge à nouveau le secrétaire général.





Une mission d’éducation et de formation





Ce sont ces sujets de réflexion qui font la quintessence du Projet d’établissement que la grande mosquée veut mettre en place. Il s’agit de centrer la réflexion sur des questions essentielles qui tournent sur le développement durable et endogène. « Nous voudrions, faire émerger et renforcer considérablement les capacités humaines et les potentialités intellectuelles de tous les acteurs de la communauté, chercher à promouvoir une voie d’un projet d’établissement performant et qualitatif répondant aux normes d’une bonne gouvernance de la Grande Mosquée. Le projet mettra en œuvre des stratégies de lutte contre les faiblesses et les insuffisances du système d’éducation et de formation dans les Mosquées, de restaurer les valeurs civiques et morales face aux agressions multiples et dégradantes de l’institution » informe Mamadou Daffé.





Le Comité affirme son attachement au principe de transparence dans la gestion des biens de la Mosquée. En conséquence, il déclare ignorer complétement le processus qui a conduit à cette situation préjudiciable à l’image de la Mosquée et précise n’être pas associé ni de près, ni de loin à l’organisation de la remise des fonds. Le comité reste préoccupé par le traitement et le partage des informations souvent erronées sur la Mosquée.





A en croire le secrétariat de la grande Mosquée, depuis la réouverture de la Mosquée, le budget des dépenses de fonctionnement a atteint huit millions francs (8.000.000 FCFA). Malheureusement, jusque-là, le comité de gestion dit n’avoir bénéficié d’aucun appui venant de l’Etat central ni directement, ni indirectement. Des termes de référence du Projet d’établissement à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs de rentabilité et de performance dans la gestion de la Mosquée ont été remis au Président de la République.





L’objectif est de restaurer l’histoire de la Grande Mosquée de Sédhiou, de créer un site web de la Grande Mosquée et d’équiper la bibliothèque, la salle d’enseignement. Le secrétariat vise à travers ces objectifs à promouvoir l’excellence par l’institution d’un Concours islamique, à créer un Institut Musulman d’Agriculture de Pêche et d’Elevage (IMAPE) à améliorer le cadre de vie de la nouvelle Mosquée et à y construire une morgue et la doter d’un corbillard.