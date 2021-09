Grande muraille verte : Recherche expérimentale sur un site de 1000 ha

Séjour d'étudiants et de chercheurs dans la grande muraille verte

Une équipe d’étudiants et de chercheurs de l’Université Cheikh Anta Diop a séjourné à la grande muraille verte du 23 août au 2 septembre 2021. Le groupe composé d’une trentaine de personnes a pour mission de « faire le point sur toute la biodiversité végétale (herbacées, ligneuses), animale (insectes, rongeurs, oiseaux, grands mammifères…) et microbiologique ».





L'équipe est dirigée par Pr Aliou Guissé du Département de biologie végétale, elle comprend 05 enseignants encadreurs et des étudiants en Master et doctorants en écologie, entomologie, microbiologie du sol, etc.