Graves révélations : "Sen’Eau est venue au Sénégal pour..., l'eau va coûter encore plus cher..."

Le Forum social sénégalais a fait de terribles révélations sur la Sen’Eau, filiale de Suez dans la distribution de l’eau au Sénégal.



Mignane Diouf, coordonnateur du FSS, deballe : «Le Groupe Suez est venu non pas pour soulager les Sénégalais, mais pour se refaire financièrement».



Il révèle, dans des propos repris par Le Quotidien dans sa livraison de ce vendredi, que "l’eau va encore coûter plus cher".



Diouf d'ajouter : «Toutes les informations que nous avions montraient que Suez va venir au Sénégal pour prendre le contrat et non pour respecter ses engagements d’investissement».



Par ailleurs, rembobine-t-il, «Suez est dans une procédure de rachat par Veolia pour 13 milliards d’euros, un de ses concurrents pour le contrat d’affermage. Suez était en difficulté, du point de vue financier. Ce contrat signé avec Suez est pour le gouvernement du Sénégal, un fiasco diplomatique, politique et un fiasco en négociation internationale".



Pour rappel, Mignane Diouf et Cie avaient déposé des plaintes à l’OFNAC, à la Cour suprême, au Tribunal de Paris et à l’ARMP, pour des «soupçons de corruption», afin d’invalider le contrat d’affermage liant le gouvernement à Suez.



Le Forum social sénégalais est même allé se plaindre devant l’Union européenne, qui a donné une partie des fonds qui ont permis d’installer la KMS3.