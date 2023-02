Grève à l’état civil de Kaolack : Quand Serigne Mboup va au charbon

Serigne Mboup, l’édile de la ville de Kaolack, a joué pleinement ce lundi son rôle de premier officier de l’état civil, en se substituant au préposé à ce service en grève, pour délivrer lui-même les actes aux usagers.





Les travailleurs de la mairie de Kaolack et le maire Serigne Mboup ne parlent plus le même langage. Selon une source de Seneweb, les agents avaient prévu de tenir un sit-in dans les locaux de l’Hôtel de ville, pour dénoncer leurs conditions de travail. Ce qui n’a pas plu, selon eux, au maire qui a décidé de contrecarrer leurs actions. Des agents sont empêchés d’accès à leur lieu de travail. Pire, un des leurs, Mamadou Ba dit "Vieux Ba", serait blessé et évacué aux urgences de l’hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack.





Une version des faits démentie par l’équipe municipale qui évoque une grève cyclique depuis l’installation de la nouvelle équipe pour l’empêcher de remplir ses engagements. "Les travailleurs sont en grève depuis bientôt une année, réclamant au gouvernement une augmentation de salaire comme dans la Fonction publique. Mais contrairement à d’autres collectivités territoriales, ici, ils veulent non seulement cesser le travail, mais aussi empêcher l’administration de fonctionner. C’est la raison pour laquelle nous avons pris des dispositions pour assurer la continuité du service", a indiqué Serigne Mboup qui, au pied levé, a pris la place de certains agents en grève du service de l’état civil, en délivrant lui-même des actes.





"Je suis, en tant que maire, le premier officier d’état civil", a-t-il plaidé pour sa défense, en cours d’un point de presse tenu à l’esplanade de l’Hôtel de ville.





Selon l’entourage du maire, toute cette affaire serait le fait de politiciens tapis dans l’ombre qui auraient du mal à digérer leur cuisante défaite lors des Locales de janvier 2022.





Pour rappel, la liste dirigée par l’homme d’affaires et président de la Chambre de commerce de Kaolack avait raflé la mise avec 64 % des suffrages, loin devant le candidat de la mouvance présidentielle Mohamed Ndiaye “Rahma", 2e avec 16 %.