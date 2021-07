Grève AFTU :Un responsable syndical et quatre chauffeurs arrêtés pour menaces et voies de fait

Quatre chauffeurs de l’Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU) et un responsable affilié au Syndicat autonome des travailleurs du transport du Sénégal (SATTS) ont été interpellés hier. Il s’agit des nommés Cheikh G., Gora D., Fallou B., et Youssou Nd., tous chauffeurs et de Balla C. qui est responsable syndical.



D’après Les Échos, ces grévistes ont laissé éclater leur colère quand ils ont appris que certains de leurs camarades voulaient leur fausser compagnie en levant le mot d’ordre de grève. Ils se seraient déployés dans la banlieue, pour tenter de s’y opposer, afin de maintenir la paralysie du secteur en envahissant les points de départ des bus Tata sis à Guédiawaye et Wakhinane Nimzatt.



Ce qui déclenche une riposte de l’autre camp. De chaudes empoignades s'ensuivent. Cinq partisans de la grève seront interpellés dont un à Pikine pour destruction de biens (bus Tata), mise en danger de la vie d’autrui, et quatre autres à Yeumbeul Sud. Ces derniers sont en garde-à-vue pour entrave à la libre circulation des personnes, menaces et voies de fait.