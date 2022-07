Grève annoncée à la Sen'Eau : Trois syndicats se démarquent du mouvement

La grève annoncée par des travailleurs de Sen'Eau ne sera pas générale. Deux syndicats, seulement, sont concernés par ce mouvement d’humeur. Les trois autres largement majoritaires ont décidé de ne pas participer à ce mouvement d'humeur selon Omar Sy, syndicaliste. Il affirme par ailleurs que cette grève n'aura pas d'impact et les Sénégalais seront ravitaillés en eau comme d'habitude.





Ils se sont par ailleurs démarqués de ce qui est paru à travers une déclaration de presse. "Ce qui se passe actuellement ne mérite pas d'aller en grève, c'est une revendication et pas un accord d'autant que la Direction ne ferme pas ses portes pour des négociations. D'ailleurs, des rencontres sont prévues les 28 et 29 juillet pour des discussions autour de la problématique” renseigne Omar Sy,qui est le Coordonnateur du Cadre des syndicats des travailleurs de l'eau du Sénégal.