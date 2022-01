Grève de la faim à la prison de Koutal : Des vers de terre dans les plats servis aux prisonniers

Greve de la faim à la prison de Koutal

Les détenus de la prison de Koutal ont entamé une grève de la faim, depuis le début de l’année. Ce dimanche 2 janvier 2022, ils sont 120 détenus à avoir refusé de prendre le petit-déjeuner, en guise de protestation. Cela, suite à la nourriture servie, remplie de vers de terre.







D’après le communiqué du Frapp et du Collectif pour la justice et contre les violences policières, «vendredi soir, les prisonniers de Koutal ont reçu un plat de niébé (haricots) rempli de vers. Les prisonniers de Koutal ont refusé de manger cela. Le directeur de la prison de Koutal, pour justifier ces plats infects servis aux prisonniers, a répondu aux prisonniers que "tous les niébés ont des vers"», renseignent Frapp et Cie.





Ces deux organisations fustigent le traitement fait aux prisonniers qui, «en plus du "niamu mbam" qui leur est servi, dénoncent l'insuffisance de remises de peine, de libérations conditionnelles, de grâces présidentielles dont ils bénéficient».





D’après Guy, «le directeur de la prison de Koutal a accusé les prisonniers en grève de la faim de vouloir fomenter une mutinerie», révèle-t-il.





Les prisonniers de Koutal déplorent aussi le peu de considération dont ils font l'objet quand ils vont à l'infirmerie.