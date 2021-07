Grève de la faim des détenus de Liberté 6 : L’administration pénitentiaire dément Guy Marius Sagna

L’information selon laquelle il y a une grève de la faim à la prison de Camp Pénal de Liberté 6, véhiculée par Guy Marius Sagna a été démentie par l’administration pénitentiaire. Pour rappel, l’activiste a affirmé que des détenus protestaient contre les violences subies par les prisonniers depuis l’affaire de l’évasion de Baye Modou Fall alias Boy Djinné.





D’après le chargé de communication de l’administration pénitentiaire, Marième Ba intervenue sur les ondes « d’Iradio », ces informations sont fausses. « Concernant la grève de la faim des détenus au niveau du Camp Pénal de Liberté 6, nous avons appris la nouvelle comme tout le monde. Et, c’est déplorable. S’il y a grève de la faim, qu’on nous dise exactement quel est le motif, donc pas plus tard que ce matin, l’ira de Dakar nous a rendu compte de la situation. Le petit déjeuner a été servi sans problème. Donc jusque-là, y a rien à signaler. Je pense que dans ce contexte actuel, on doit laisser les détenus purger leur peine en toute tranquillité. On doit également laisser l’administration pénitentiaire faire son travail correctement parce qu’on ne peut pas être à l’extérieur et inciter des détenus qui sont à l’intérieur de nos établissements pénitentiaires à faire une grève de la faim. C’est vraiment regrettable », a-t-elle déploré.