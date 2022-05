Grève de la faim : Les accidentés du travail sursoient à leur mouvement

Greve de la faim des accidentés du Travail

Après avoir entamé deux jours de grève de la faim qui ont entraîné des évacuations de certains de ses membres à l’Hôpital, l’association nationale des accidentés de travail et leurs ayants droits décident de surseoir à sa grève de la faim. Cela à la d’une visite des autorités compétentes qui leur ont garanti qu’elles porteraient leurs doléances.