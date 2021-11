Grève des boulangers : « Les mardi, mercredi et jeudi, il n’y aura pas de pains au Sénégal »

Greve de 3 jours des Boulangers

La Fédération des Boulangers du Sénégal décrète 3 jours d’arrêt de production, à partir de ce mardi.





« Les conditions actées de production ne permettent plus aux boulangers du Sénégal de répondre à la demande nationale. Il est décidé un arrêt collectif et national de production de pains. Les mardi, mercredi et jeudi, il n’y aura pas de pains au Sénégal,» prévient Souleymane Ndéné Ndiaye, secrétaire de la FNBS, au micro de la RFM repris par Igfm.





Par ailleurs, ces boulangers exigent de l’Etat la révision du prix du pain, lors d’une conférence de presse tenue ce lundi matin.