Grève des contrôleurs aériens : Air Sénégal prévoit d'annuler des vols

En raison du mouvement de grève qu'observent les contrôleurs aériens de l’Asecna les 23, 24 et 25 septembre, Air Sénégal informe sa clientèle que des annulations de vols sont à prévoir sur le réseau de sa compagnie.





"La Direction générale et l’ensemble des services de la Direction des opérations aériennes d’Air Sénégal, avec le concours du ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, suivent la situation avec beaucoup d’attention et espèrent un retour rapide à la normale", indique un communiqué signé par la direction d'Air Sénégal.