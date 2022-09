Grève des contrôleurs aériens de l’ASECNA : L’Etat du Sénégal menace et demande aux grévistes…

Le 25 juillet dernier, les syndicats des contrôleurs aériens de certains pays de l’ASECNA avaient déposé un préavis de grève. Suite à une médiation, qui avait abouti au règlement de onze points d'accord sur les dix neufs, des autorités sénégalaises, les syndicats avaient suspendu leur mot d’ordre de grève.

En dépit des assurances données par les autorités étatiques, l’Union des Syndicats des Contrôleurs aériens de l’ASECNA (USYCAA) a décidé d’aller en grève du 23 au 25 septembre 2022.

Toutefois, l'Etat du Sénégal informe l’opinion publique nationale et internationale qu’il a pris, en collaboration avec l’ASECNA, toutes les dispositions pour assurer la continuité du service à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass.

"L’aéroport AIBD restera ouvert à l’exploitation commerciale. L’ASECNA a également déployé son plan de contingence pour assurer les services de navigation aérienne dans la FIR (Région d’Information de Vol) terrestre et océanique avec la sécurité requise. Par ailleurs, le Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, dans l’Ordonnance de Référé N° 216 du 22 septembre 2022, a suspendu le préavis de grève de l’USYCAA", écrit le Directeur des Transports aériens.

Il informe par conséquent, que "cette grève est illégale".

"L’Etat du Sénégal demande aux contrôleurs aériens sénégalais et étrangers exerçant dans notre pays de surseoir immédiatement au mot d’ordre de grève et rappelle qu’en cas de non-respect de cette décision de justice, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le Ministère en charge des transports aériens invite toutes les parties (Direction générale de l’ASECNA et syndicats), à la poursuite des négociations", invite le Directeur des Transports aériens