Grève des contrôleurs aériens : Doudou Ka désamorce la bombe

Le Syndicat des contrôleurs aériens en grève depuis ce vendredi, ont concédé à la suspension de leur mot d’ordre à la suite d’une rencontre qui a réuni les syndicalistes, la Direction Général de l’ASECNA et le tout nouveau ministre en charge des transports aériens, Doudou Ka, qui a initié la rencontre quelques heures après sa prise de fonction officielle.





En effet, sous la médiation du ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, les deux parties : syndicats et direction général de l’ASECNA ont réussi a trouvé des compromis dynamiques qui ont abouti à la suspension de la grève qui a affolé le ciel africain, au terme d’une rencontre qui aura duré plus de huit tours d’horloge.





Le Directeur Général de l’Asecna s’est engagé à faire inscrire à l’ordre de jour du prochain conseil d’administration de du Comité des Ministres de l’agence les sept (07) points qui n’ont pas fait l’objet d'accord sur les dix-neuf (19) de la plateforme revendicative.





Il s’est aussi engagé à s’investir pour la levée des mesures de sanctions prises par les Etats membres en toute souveraineté en plus de celles disciplinaires à l’endroit des grévistes.