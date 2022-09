Grève des contrôleurs aériens: l’Asecna dénonce des attaques contre son personnel

Asecna dénonce des attaques contre son personnel

La grève des contrôleurs aériens a fait des victimes collatérales au niveau de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna). Dans une note signée par la direction de l'Asecna, elle revient sur les attaques que subit le personnel de l’Asecna.





Ci-joint le communiqué de la direction générale.





« L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a le regret d’informer l’opinion publique que depuis hier soir, des responsables des services opérationnels et certains contrôleurs aériens, qui ont respecté les Arrêtés de réquisition et les ordonnances rendus par les tribunaux du travail, sont l’objet d’attaques abjectes sur les réseaux sociaux.





Les responsables de ces attaques contre les dirigeants de l’ASECNA sont Messieurs SANGARE MOUSSA et SINCHO MOÏSE, tous deux contrôleurs aériens à la Représentation de l’Agence en Côte d’Ivoire.