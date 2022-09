Grève des contrôleurs aériens : le mot d’ordre suspendu, la pression maintenue

Les contrôleurs aériens ont suspendu leur grève entamée vendredi dernier et qui a fortement perturbé le trafic aérien africain. «Après l’implication des plus hautes autorités politiques des différents pays, le temps est maintenant aux négociations et à l’apaisement», informe dans un communiqué l’Union des syndicats des contrôleurs aériens de l’Asecna (Usycaa).



Cependant, les aiguilleurs du ciel font savoir qu’ils restent vigilants «quant à l’aboutissement conciliant de ses revendications et poursuivra son travail de défense de l’ensemble de la profession».



La plateforme revendicative de l’Usycaa comporte huit points qui peuvent être résumés en trois catégories : le renforcement des capacités opérationnelles des contrôleurs aériens, leur épanouissement professionnel et leur plan de carrière.