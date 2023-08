Grève des stations d’essence : voici les points où le carburant est disponible, même pour les motos

Les acteurs du secteur pétrolier ont décidé, depuis mardi, de fermer pour trois jours leurs stations d’essence. Ils dénoncent les attaques que celles-ci subissent lors des violentes manifestations qui secouent le pays depuis 2021 et dont le préjudice est estimé à 2,5 milliards de francs CFA.



Selon Le Quotidien, qui a visité trois enseignes à Dakar, le mouvement n’est suivi que partiellement. Le journal rapporte que les stations Shell offrent leurs services presque comme de rien n’était. Seuls les motards et la vente en bouteille sont exclus.



Chez Elton, les conducteurs de «deux roues», tout comme les automobilistes, peuvent trouver leur bonheur. Seule la vente dans des récipients est prohibée.



Le Quotidien informe qu’une seule enseigne a fermé boutique. Totalement. Il s’agit de la française Total. Devant les points de ce géant des hydrocarbures visités par le journal, les Forces de défense et de sécurité veillaient au grain.