Grève des transporteurs : Les opérateurs du port se démarquent

Le Collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison de conteneurs du Sénégal (CEATLCS) a décidé de ne pas prendre part à la grève annoncée des transporteurs. La décision a été rendue publique ce mardi 17 janvier, face à la presse, après des négociations avec le directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy.





Au nom de ces transporteurs, Saliou Dieng explique les raisons de ce renoncement. "Cette décision fait suite à une série d’accidents terribles (Sikilo et Sakal) survenus en l’espace d’une semaine qui a coûté la perte d’une soixantaine de vies humaines".





En outre, ces acteurs du transport affirment que "des discussions avec (les) autorités de la tutelle (Port autonome de Dakar) et d’autres collaborateurs, notamment l’USTR, USETTA et CAP Sénégal ont été menées et ont abouti à des prémices de solution".









Pour rappel, ces transporteurs du port de Dakar avaient pris la décision de participer à la grève "aux motifs qui interpellent directement (leur) métier, en l'occurrence l'interdiction par arrêté du gouverneur de Dakar n°099/GRD/AA de la circulation des véhicules des axes stratégiques".