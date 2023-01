Grève Des Transporteurs Routiers : Thiès a (presque) Boycotté

Ce que beaucoup de Thiessois craignaient par rapport à la neutralisation des secteurs d’activités avec la grève illimitée décrétée à partir de ce 18 janvier 2023 par une frange des syndicats du transport, décidant de muscler leur bras de fer avec le gouvernement après les mesures prises lors du Conseil interministériel contre l’insécurité routière, n’a, finalement, pas pu se produire. Le 1er jour de ce mouvement d’humeur s’étant presque soldé par un échec patent dans la ville de Refus.





Ce mercredi 18 janvier 2023, très tôt le matin, le visiteur se croirait à la veille d’une fête religieuse (Tabaski), tellement la circulation était dense. Les Taxis «clandos », les mototaxis Jakarta, les triples cycles et certains taxis jaune-noirs se bousculaient à tous les coins de rue. Excepté la gare routière (Garage Dakar) où régnait un calme plat parce que quasiment fermé sur décision des professionnels du secteur qui refusent de se plier aux mesures gouvernementales, la grève n’a pas été largement suivie dans la ville où les affaires commerciales ont tourné convenablement. Une grève peu suivie donc dans la ville aux-deux-gares où, à dire vrai, le transport n’a guère été paralysé. Beaucoup de véhicules de transport public de voyageurs ont circulé sur les routes interurbaines. Abdoulaye Ndiaye, président de l’association nationale des chauffeurs de «Taxis Allo-Dakar», de préciser : « C’est normal que les professionnels du secteur établis au niveau de la grande gare routière (Garage Dakar) respectent le mot d’ordre de grève parce qu’ils sont presque tous affiliés au syndicat de M. Alassane Ndoye. Mais partout dans la ville de Thiès, les autres acteurs routiers ont travaillé. Les taxis jaune-noirs, les taxis Allô-Dakar, les véhicules «clandos», les cars Tata, et surtout les mototaxis Jakarta, sont tous allés au boulot. Les Thiessois n'ont guère été secoués par cette grève, les clients n'ont éprouvé aucune difficulté pour vaquer à leurs occupations, ils circulent, se déplacent à l'aise, effectuent tranquillement leur voyage avec les véhicules de transport urbain et interurbain. D’ailleurs il est difficile de voir des clients s'attarder au niveau des ‘’arrêts’’ ».





A Thiès, beaucoup d’usagers, très inquiets à la veille de ce mouvement d’humeur, disent « n’avoir finalement pas ressenti la grève, parce que presque non observée dans la ville où, en vérité, aucun secteur d'activité n’a été paralysé, aucune difficulté n’a été engendrée ». La ménagère Fatou Mbow, à Grand Standing, qui craignait que « les moyens de transport soient mis aux arrêts dans la ville de Refus dès le 1er jour de la grève », dit « n’avoir aucunement peiné pour rallier son lieu de travail. Comme elle, beaucoup de braves ménagères, de commerçantes, n’ont eu aucune difficulté pour regagner les différents marchés de la ville. Tout comme ces milliers d’élèves et d’étudiants, ainsi que leurs professeurs, et d’autres travailleurs, surtout du secteur informel, qui se sont rendus à leurs établissements ou leurs lieux de travail, sans problème.