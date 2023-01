Grève illimitée des transporteurs : Les Chauffeurs «Allô Dakar» Se Démarquent





« La grève illimitée décrétée à partir de ce mardi 17 janvier 2023 par les syndicats du transport ne nous concerne pas ». La décision émane de l’association nationale des chauffeurs de «Taxis Allô Dakar» (War-Gaïndé), qui se refuse de suivre une partie des transporteurs dans leur décision de muscler leur bras de fer contre le gouvernement après les mesures prises lors du Conseil interministériel contre l’insécurité routière.





Abdoulaye Ndiaye dit Rim, président de ladite association, demande à tous les chauffeurs «Allô Dakar» de se lever très tôt, le mardi 17 janvier, pour se mettre au travail et ne pas suivre le mot d'ordre de grève illimitée des syndicats en question ». Il se veut clair : « Sachez que nous ne faisons pas partie de cette grève, ça ne nous concerne pas. Allez au boulot et transportez les clients comme d'habitude. C'est ça le mot d'ordre. Faisons bloc et descendons sur le terrain pour assurer convenablement le déplacement des clients dans le calme, la paix, la sérénité ».





Rappelons que dans un passé récent, les chauffeurs de «Allô Dakar» avaient effectué une série de visites auprès des Khalifes généraux des foyers religieux du pays (Tivaouane, Touba, Thiénaba, Yoff Layène…..), pour dénoncer le fait d’« être constamment appréhendés par les forces de l’ordre, en particulier sur l’autoroute à péage ILaa Touba, où plus de 300 de nos véhicules ont été saisis et immobilisés à Mbao ».





L’association nationale des chauffeurs « Allô Dakar » du Sénégal a toujours demandé à l’Etat « la régularisation de notre secteur qui verse beaucoup d’argent au Trésor public, les ‘’Allô Dakar’’ contribuent considérablement à l’économique nationale du fait que chaque voiture paie au minimum 600 mille FCFA par mois sur l’autoroute à péage ».