Grève : Les contrôleurs aériens mettent leur menace à exécution malgré l’interdiction judiciaire…

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) informe que “malgré l’interdiction de la grève par tous les tribunaux saisis, et malgré les Arrêtés de réquisitions des contrôleurs aériens pris par tous les Etats membres concernés, l’Union des Syndicats des contrôleurs aérien (USYCAA) a lancé le mot d’ordre d’une grève sauvage”.



L’ASECNA invite “tous les usagers de l’Air sont invités à consulter les SUP AIP pour prendre connaissance de la situation de chaque aéroport”.