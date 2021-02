Grippe Aviaire: Les assurances du ministre de l'Elevage

Ali Saleh Diop, ministre de l’Élevage et des productions animales

Depuis l'apparition de la grippe aviaire au Sénégal, 15 nouvelles fausses alertes ont été recensées par les autorités compétentes. Ainsi, deux foyers de grippe aviaire ont été détectés, renseigne le ministre de l’Élevage et des productions animales, sur la Rfm. Selon lui, la situation semble pour le moment maitrisée.“Les deux foyers qui avaient été identifiés sont sous contrôle depuis lors. Le premier foyer a été détecté à Pout et la situation est sous contrôle dans cette zone. On pouvait autoriser aujourd’hui à l’exploitation de reprendre ses services. Mais nous avions décidé, en commun accord avec le responsable de l’exploitation, de patienter encore et continuer de faire des analyses”, rassure Aly Saleh Diop.Par ailleurs, un système de surveillance a été mis en place pour sillonner tout le pays.“Il y a une quinzaine de cas qui avait été signalée. Après analyse, les résultats sont revenus positifs. Notre système de surveillance joue son rôle”, a déclaré le ministre l’Elevage.Pour rappel, la grippe aviaire a fait son apparition au Sénégal, en fin décembre, dans une ferme avicole à Ndiakhat, dans la commune de Pout.